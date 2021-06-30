«صحة» تفوز بالمسابقة الدولية لأفضل الممارسات

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بالمسابقة الدولية لأفضل الممارسات، في دورتها السابعة عن مشروع مراكز المسح من المركبة الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة».

كما حصل مشروع مراكز تقييم «كوفيد - 19» المتميزة، وحملة تطعيم «كوفيد - 19» على تصنيف سبع نجوم، وهو أعلى مستوى حسب نظام المسابقة الدولية لأفضل الممارسات، بينما حصل مشروع استراتيجية استدامة الأعمال، الذي ركز على الحفاظ على سلامة المراجعين خلال «الجائحة»، والاستمرار في تقديم الخدمات الطبية الأخرى لهم، على تصنيف خمس نجوم.

ونظم المسابقة موقع مورد تطوير عمليات الأعمال التجارية (BPIR)، ومركز أبحاث التميز المؤسسي ومقرهما نيوزيلندا، بالشراكة مع مركز أبوظبي العالمي للتميز، وغرفة أبوظبي، وجائزة الشيخ خليفة للتميز، وأُجريت بمشاركة 68 مشروعاً من 9 دول.

وتم تقييم جميع المشاريع المشاركة في المسابقة باستخدام أربعة معايير شملت: مستوى التطبيق (الذي يقوّم تصميم وتطبيق المشروع وتأثيره على المراجعين)، ومستوى الابتكار من خلال تقييم ما إذا كانت هذه الممارسة جديدة أو تم تطويرها، ومدى تأثيرها على المجتمع والمنتجات أو الخدمات المقدمة.

أما المعيار الثالث، فيركز على النتائج المحققة وتأثيرها على المراجعين والممارسات والمنتجات، بينما يركز المعيار الأخير على إن كان هذا المشروع يُعد من أفضل الممارسات التي تم أو قد يتم تطبيقها من قبل جهات أخرى.

وقال محمد حواس الصديد، المدير التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية، إن شركة «صحة» تمكنت من تطبيق أعلى معايير السلامة ومكافحة العدوى في جميع مشاريعها لمكافحة جائحة «كوفيد ـ 19»، رغم ضيق الوقت والتحديات، وذلك حفاظاً على سلامة أفراد المجتمع، وخط الدفاع الأول.

من جانبه، أكد الدكتور مروان الكعبي، المدير التنفيذي للعمليات بالإنابة في شركة «صحة» أن مشروع المسح من المركبة كان له دور محوري في جهود دولة الإمارات للتصدي لفيروس كوفيد - 19، حيث ساهمت استراتيجية شركة «صحة» لإجراء المسح بشكل واسع في وضع أبوظبي في مقدمة مدن العالم من حيث الاستجابة لـ«الجائحة».

وقد تم تقييم المشاريع على ثلاث مراحل بداية بتوثيق المشروع، ومن ثم عرضه خلال جلسة افتراضية، وصولاً إلى الجولة النهائية، حيث تم عرض 12 مشروعاً على لجنة التحكيم.