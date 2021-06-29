فحص مسحة الأنف كل أسبوعين لغير المطعمين في أسواق رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكدت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة متابعتها لتلقي كافة العاملين في المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة لقاح كوفيد- 19. وذكرت الإدارة ممثلة في قسم الرقابة الغذائية، أنها وضعت خطط عمل لمتابعة سير هذا الموضوع بين كافة المنشآت الغذائية ومتابعة آخر إنجازاتها المحققة بهذا الجانب، مع إلزامها بعمل فحص مسحة الأنف PCR كل أسبوعين، في حال عدم أخذ العاملين لجرعات اللقاح.

وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ«الاتحاد»:إن الإدارة ممثلة بقسم الرقابة الغذائية بدأت منذ تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، في تطبيق كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتعلقة بالحد من الفيروس لتقديم أفضل الخدمات للعاملين والمتعاملين على حد سواء، منها الفحوصات الدورية وتطبيق التباعد الجسدي ولبس الكمامات والقفازات والتعقيم والتطهير وغيرها.

وذكرت أنه وبعد توفير الدولة اللقاح للجميع، حرصت على حصول العاملين كافة في تلك المنشآت على اللقاح الذي يكتسب من خلالها الجسم على المناعة المطلوبة لمحاربة الفيروس والتقليل من مضاعفات الإصابة به، وعملت على وضع مسألة أخذ اللقاح ضمن أولويات العمل الخاص بمفتشي القسم ليتم العمل على متابعته باستمرار خلال الزيارات الميدانية المنفذة على الدوام. وأشارت إلى أن المفتشين يبلغون مسؤولي المنشآت الغذائية بشكل رسمي من خلال الزيارات التفتيشية، بمنحهم تقرير ملاحظات، ومن ثم يتم إجراء زيارات أخرى للمتابعة والوقوف على ما تم إنجازه بهذا الجانب، حيث إنه في حال عدم التزام المنشأة بأخذ العاملين للقاح، يتم إلزامهم بإجراء فحوصات PCR للعاملين كل أسبوعين.

وأكدت الطنيجي أنه خلال الفترة الماضية وفي ظل المتابعة المستمرة لمسألة تلقي العاملين في المنشآت للقاح كوفيد- 19، تبين أن نسبة الالتزام بأخذ اللقاح بين المنشآت كانت مرتفعة، مشيرة إلى مواصلة المفتشين متابعة الموضوع بين المنشآت، داعية الجميع إلى التعاون مع الجهود المبذولة للحد من تفشي الفيروس والحفاظ على صحة المجتمع.