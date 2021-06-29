تطوير أداة جديدة لاكتشاف حالات كوفيد-19 الخطيرة

أبوظبي(الاتحاد)

أعلن باحثون من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك ونيويورك أبوظبي، بالتعاون مع مركز علوم البيانات بجامعة نيويورك، عن تطوير برنامج حاسوبي قادر على كشف الأنماط عبر تحليل الآلاف من صور الصدر الشعاعية ليتمكن من توقع احتمالية إصابة مرضى كوفيد-19 بمضاعفات تهدد حياتهم خلال أربعة أيام بدقة تصل إلى 80%.

وتم تطوير البرنامج باستخدام بيانات ضخمة تم جمعها من 5224 صورة صدر شعاعية لـ 2943 مريضاً، مصابين بحالات شديدة من مرض كوفيد-19. وأشار مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة «إن بي جي ديجيتال ميديسين» على الإنترنت إلى الحاجة الملحّة لتوقع حالات كوفيد-19 الخطيرة التي يمكن أن تتسبب بمضاعفات قاتلة بهدف اختيار العلاج الأمثل حسب درجة الخطورة، حيث يمكن أن تتدهور حالة مرضى كوفيد-19 على نحو مفاجئ وغير متوقع، ما يتطلب وضعهم في الرعاية المركزة مع زيادة احتمالات وفاتهم. وانطلاقاً من هذا الهدف، قام فريق من باحثي مركز لانجون الطبي بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي بإدخال معلومات الصور الشعاعية مع عمر المريض وعرقه وجنسه في التحليلات الحاسوبية الخاصة بالبرنامج، إلى جانب العديد من العلامات الحيوية ونتائج الاختبارات المخبرية، بما فيها الوزن ودرجة حرارة الجسم ومستويات خلايا الدم المناعية. كما تم تزويد النماذج الرياضية، التي يمكنها التعلم من الأمثلة المقدمة، حاجة المريض إلى جهاز تنفس ميكانيكي، بالإضافة إلى احتمالية البقاء على قيد الحياة (2405) أو الوفاة بسبب العدوى (538). وقام الباحثون باختبار القيمة التوقعية للبرنامج على 770 صورة صدر شعاعية لـ 718 مريضاً آخر تم قبوله بشكل إسعافي بسبب كوفيد-19 في مستشفيات مركز لانجون خلال الصيف الماضي، حيث تنبأ البرنامج بحاجة أربعة من أصل كل خمسة مرضى إلى العناية المركزة والتهوية الميكانيكية و/ أو وفاتهم خلال أربعة أيام من القبول.