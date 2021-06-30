أحمد بن طحنون يتفقد جاهزية مجندي الخدمة الوطنية لإكسبو 2020

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، في معسكر جبل علي، ضمن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، بهدف التنسيق والوقوف على استعدادات منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات، واستقبال الملايين من الزوار خلال فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار ستة أشهر، من أكتوبر 2021 ولغاية أبريل 2022.

وثمن معالي الفريق عبد الله خليفة المري، خلال اللقاء الدعم اللامحدود من اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، والذي يعزز من جهود القيادة العامة لشرطة دبي ومكتب إكسبو دبي 2020 وكافة شركائهما الاستراتيجيين في الاستعداد للحدث العالمي على أكمل وجه، بما يسهم في تقديم كافة الخدمات إلى المشاركين في المعرض بحرفية عالية وبأداء متميز من أجل إسعادهم. وأكد معاليه أن تنسيب مُجندي الخدمة الوطنية للمشاركة في تنظيم إكسبو 2020 دبي ضمن البرنامج التدريبي، يهدف إلى تعزيز وتطوير قدرات وكفاءات مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية من خلال تعريفهم بالإجراءات القانونية والشرطية أثناء تأديتهم مهامهم الوظيفية، مؤكداً أن شرطة دبي تولي مجندي الخدمة الوطنية اهتماماً بالغاً، لكونهم يمثلون إضافة نوعية في تأمين الحدث الدولي، وتحقيق الأهداف الوطنية في الريادة العالمية في مختلف المجالات ومنها تنظيم أضخم الفعاليات.

من جانبه، قال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، إن مشاركة مجندي الخدمة الوطنية في إكسبو 2020 دبي، لتأدية مهام مختلفة تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، وذلك من خلال مجموعة من الدورات التدريبية التي تضمن القيام بالأدوار المنوطة بهم وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وإتقان واحترافية. وأشار رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية إلى أن مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية في تنظيم هذا الحدث الدولي، يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة، ويعزز الصورة المشرقة لدولة الإمارات ولإمارة دبي بما يفوق التوقعات، ويترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال القادمة وكافة أبنائها المواطنين والمقيمين، وهو ما سيساهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات، علاوة على مساهمة الهيئة في تشكيل قاعدة من مجندي الخدمة الوطنية وصقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل.

والتقى اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان مع مجندي الخدمة الوطنية في المعسكر، معرباً عن سعادته بتوافد أبناء الوطن لتلبية نداء الفخر الذي سيساهم في زيادة مخزونهم الوطني والثقافي والفكري، ويجعلهم أكثر قوة وكفاءة وثقة بالنفس، مثمناً حرصهم الدائم على غرس محبة الوطن في نفوسهم، بما يؤكد ثقتهم التامة بأن راية هذا الوطن ستبقى، بإذن الله، خفاقة عالية بسواعد المخلصين من منتسبي القوات المسلحة. وحث المجندين على الاستفادة من البرامج التدريبية المقدمة لهم، وعكس الصور المشرفة للدولة أثناء تنظيم حدث إكسبو 2020.