«الخارجية» تقدم خدمة التصديق الذكي للشهادات الدراسية الصادرة عن الإمارات

أبوظبي (وام)

تقدّم وزارة الخارجية والتعاون الدولي خدمة تصديق الشهادات الدراسية الصادرة عن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي ضمن مشروع التحول الذكي بهدف توفير الخدمات للجمهور حيثما كانوا وعلى مدار الساعة.

وتتيح هذه الخدمة للخريجين التقديم على خدمة التصديق ومتابعة إنجاز الطلب إلكترونياً من دون الحاجة لزيارة مراكز سعادة المتعاملين وذلك في إطار سعي الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين واختصار الوقت والجهد عليهم. ويمكن للخريجين الراغبين في تصديق شهاداتهم الدراسية أو كشوف العلامات إلكترونياً زيارة الموقع الرسمي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي www.mofaic.gov.ae أو تطبيقها الذكي UAEMOFAIC والتوجه إلى صفحة خدمات الأفراد ثم التسجيل في خدمة الأفراد واتباع الخطوات المطلوبة لتصديق الشهادات، واختيار خدمة التوصيل والتي تتيح إرسال الشهادة عبر شركة التوصيل المعتمدة لدى الوزارة.

وتتم عملية دفع رسوم التصديقات عن طريق البطاقات الائتمانية أو بطاقات الدرهم الإلكتروني ثم يقوم الموقع بتحويل المستخدم مباشرة لصفحة التوصيل وتعبئة البيانات الخاصة بتسليم واستلام المستندات، علماً بأنه يطلب من الخريج تقديم أصل الشهادات الدراسية وكشف الدرجات أو صورة طبق الأصل صادرة من الجهة المصدرة للشهادة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يمكن للخريج أن يتقدم بطلب واحد لكل من الشهادة الدراسية وكشف الدرجات من خلال اختيار إجمالي عدد المستندات المراد تصديقها. وتنصح الوزارة الخريجين بالتأكد من الحصول على كافة الاعتمادات اللازمة من الجهات التعليمية المختصة قبل التقديم على خدمة التصديق الذكي.