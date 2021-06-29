تقنيات متطورة للكشف على 14 ألف مزرعة وعزبة

أبوظبي (الاتحاد)

حقق فريق عمل إدارة عمليات التفتيش والرقابة على مجمعات المزارع والعزب في إمارة أبوظبي برئاسة دائرة البلديات والنقل وعضوية كل من اتحاد سباقات الهجن وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز إدارة النفايات - أبوظبي «تدوير» نتائج مهمة خلال الربع الأول من العام 2021 ساهمت بشكل مباشر بالحفاظ على البيئة والمظهر العام لإمارة أبوظبي وتعزيز استخدام المزارع وفق الأغراض المخصصة لها والمتمثلة في الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، وذلك من خلال قيام الفريق بالرقابة والمتابعة لمجمعات المزارع والعزب في الإمارة، ومتابعة التزام ملاك المزارع والعزب بتطبيق قوانين تراخيص البناء والتشريعات الزراعية المنظمة وتعزيز الأمن الحيوي والاستدامة، ورصد ظاهرة الأبنية العشوائية التي تشكل خطورة على البيئة والمجتمع.

وعملت الدائرة بالتنسيق مع الجهات التابعة لها على تنظيم حملات توعية خاصة بتنظيم العمل والإجراءات بالمشاركة مع أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التواصل مع أفراد المجتمع من خلال الحملات الإعلانية والرسائل المباشرة تدعوهم فيها للالتزام بالاشتراطات والمعايير الخاصة بالعزب والمزارع واستغلالها للغرض الذي خصصت لأجله، وتمت عمليات الرصد من خلال الكشف على ما يقارب 14 ألفاً من المزارع والعزب من خلال استخدام تقنيات مسح ورصد متقدمة ودقيقة تساهم في دعم الجهود التي تبذلها الدائرة والبلديات والهيئة في تعزيز الرقابة ورصد الممارسات غير السليمة والمخالفات في المزارع والعزب للمحافظة على جمالية مظهر إمارة أبوظبي وتعزيز الاستدامة الزراعية والأمن الحيوي.

حيث تم حديثاً إدخال أساليب وتقنيات متقدمة جداً في مجال رصد المخالفات من خلال استخدام تقنية الليدار والصور الجوية الدقيقة الملتقطة باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرون) واستخدام تقنيات حديثة في تحليل تلك الصور ورصد المخالفات وأتمتة إصدار التقارير للمتابعة والتفتيش.