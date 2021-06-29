البواردي يبحث تعزيز التعاون العسكري مع المكلف بوزارة دفاع جزر القمر

أبوظبي (وام)

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع -في مكتبه صباح أمس- معالي يوسف محمد علي مدير مكتب فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة المكلف بوزارة الدفاع والوفد المرافق له، بحضور معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، ومطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون المشترك في المجال العسكري والدفاعي، وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأشاد معالي يوسف محمد علي بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة المستمرة في مكافحة الإرهاب، والتصدي لكافة أشكال العنف والتطرف، وسعيها الدائم والتزامها في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع أصدقائها وحلفائها، منوهاً بالتطلع إلى المزيد من التنسيق والتعاون في كافة المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة.