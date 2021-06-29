«دورية السعادة» في أبوظبي تحث على فحص الإطارات

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت دورية السعادة بشرطة أبوظبي برنامج توعية تثقيفياً للسائقين، حول أهمية فحص الإطارات، ضمن حملة «صيف مروري آمن» من خلال جولات ميدانية في عدد من الطرقات بإمارة أبوظبي.

وأوضح النقيب فيصل راشد الظنحاني، عضو فريق دورية السعادة، أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتعريف السائقين بالاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها في الصيف، ومن ذلك فحص الإطارات وصيانة المركبات والالتزام بالقيادة الآمنة، ضمن مبادرات تعزيز وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

وذكر أن المعلومات الضرورية التي يجب أن يلم بها السائقون، تشمل تاريخ صناعة الإطارات ومدة صلاحية الإطار بعد تركيبه، وضرورة فحصها وتبديلها بعد انتهاء فترة الصلاحية والضوابط الخاصة بشروط التخزين، والتأكد في حالة شراء الإطارات الجديدة وعدم تأثرها بالرطوبة ودرجات الحرارة. وحذر السائقين من خطورة الحوادث المرورية الناتجة عن انفجار الإطارات والتي تؤدي إلى وفيات وإصابات بليغة، موضحاً أنه من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى انفجارها: قلة أو زيادة ضغط هواء الإطار، الحمولة الزائدة، كثرة الاستخدام من خلال قطع المسافات الطويلة، الإطارات المقلدة وسوء المصنعية ورداءة الإطارات، وسوء التخزين، واستخدام الإطارات المستعملة.