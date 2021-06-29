«الوطني للتأهيل» يواصل التوعية بخطورة المخدرات

خلفان النقبي (أبوظبي)

نظم المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي ثالث ندواته التوعوية الافتراضية أمس الأول، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، والتي تقام تحت عنوان «أضرار المؤثرات العقلية».

وأكد الدكتور أنس فكري، رئيس قسم التثقيف الصحي، أن 35 مليون شخص يعانون من مرض الإدمان في العالم، في حين أن شخصاً واحداً بين كل 7 أشخاص فقط يتلقون العلاج. كما إن الإدمان مرض يصيب الدماغ، وينتج تغييرات في عمل الدماغ بسبب التعاطي المستمر للمؤثرات العقلية، ويتسبب في ظهور سلوكيات قهرية مثل: الشوق والحنين لتعاطي المادة والبحث عنها، والاستمرار في تعاطيها على الرغم من عواقبها السلبية. حيث إن تعاطي المواد المخدرة لا يؤدي فقط إلى إضعاف جهاز المناعة بل يرتبط بسلوكيات خطيرة تضاعف فرص نقل العدوى والإصابة بأمراض سارية خطيرة كالإيدز والتهاب الكبد وغيرها عن طريق تبادل الحقن الملوثة والعلاقات الجنسية. حيث إن 13 مليون مدمن يتعاطون المخدرات حول العالم بالحقن.

وأوضح فكري، تمثل جائحة كوفيد-19 تحدياً فريداً، للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات وخلال فقرة العلاج والتعافي مثل: زيادة القلق والضغط النفسي، العزلة والحجر الصحي، التباعد الاجتماعي.