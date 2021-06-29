تبرع بالدم في «قانونية» شرطة أبوظبي

أبوظبي ( الاتحاد)

نظمت مديرية الشؤون القانونية بقطاع شؤون القيادة حملة تبرع بالدم تحت شعار (قطرة دم كفيلة بحياة إنسان) بالتعاون مع إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات في شرطة أبوظبي وخدمات بنك الدم بأبوظبي، وذلك وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة تحت ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكد العميد عبدالوهاب إبراهيم الحوسني مدير مديرية الشؤون القانونية أهمية التبرع بالدم باعتباره من الأعمال الإنسانية التي تسهم في إنقاذ حياة المرضى، وترسخ ثقافة التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى حرص القيادة العامة على دعم المستشفيات بتوفير الكميات المطلوبة من الدم بمختلف فصائلها.