شرطة عجمان تحصل على شهادة عالمية للابتكار

عجمان (الاتحاد)

حققت القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً متميزاً جديداً، بحصولها على الاعتماد العالمي في مجال الابتكار من المعهد العالمي للابتكار «GINI» في الولايات المتحدة الأميركية تصنيف «Champions»، وفق نظام التقييم المعتمد من قبل المعهد.

وتسلم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، شهادة الاعتماد العالمي في مجال الابتكار بتنصيف «النصير» من الدكتور طارق الخياط المدير التنفيذي لشركة رواد التميز للاستشارات الإدارية، الوكيل المعتمد للمعهد العالمي، بحضور العميد مبارك خلفان الرزي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، والعميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والسادة مديري الإدارات وأعضاء فريق الابتكار في القيادة العامة لشرطة عجمان.