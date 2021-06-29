تعرف على الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً نهاراً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 18:38 والمد الثاني عند الساعة 04:12 والجزر الأول عند الساعة 11:18 والجزر الثاني عند الساعة 22:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً.. ويحدث المد الأول عند 14:08 الثاني عند الساعة 02:13 والجزر الأول عند الساعة 20:44 والجزر الثاني عند الساعة 08:03.