فيديو.. ذياب بن محمد بن زايد يدشن أعمال مد قضبان السكك الحديدية في سيح شعيب

دشن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، أعمال مد قضبان السكك الحديدية في منطقة سيح شعيب، والتي تعد مركز انطلاق المسار في اتجاه كل من أبوظبي ودبي.

واطلع سموه على المشروع عبر رحلة استقلها بالقطار المخصص لأعمال التفقد والإشراف على تنفيذ الشبكة من نقطة انطلاق عمليات مد السكك الحديدية في منطقة سيح شعيب بالاتجاهين نحو أبوظبي ودبي، في رحلة امتدت لمسافة 10 كيلومترات، وصولاً إلى «غابة المها». كما اطلع سموه على الإجراءات التي اتخذتها الشركة بهدف الحفاظ على الحياة البرية والموائل الطبيعية خلال مراحل تطوير المشروع على امتداد الغابة، وما يتضمنه من عمليات بناء للجسور والقنوات ومعابر الحيوانات.

ذياب بن محمد بن زايد يدشن أعمال مد قضبان السكك الحديدية في سيح شعيب باتجاه أبوظبي ودبي#وام

للتفاصيل: https://t.co/fTcnie6EkM pic.twitter.com/Sju1EyZ0Lf — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) June 29, 2021

وأشاد سموه بالدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة ومتابعتها الحثيثة للمشروع، ما يعزز من الجهود نحو تحقيق المشروع للعديد من الإنجازات، خاصة على صعيد التقدم السريع في العمليات الإنشائية التي تجري حالياً ضمن المرحلة الثانية منه، ما يرسخ من مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. وثمن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان جهود كافة الأطراف المعنية ضمن المشروع من جهات اتحادية ومحلية لضمان توفير الدعم الكامل للمشروع الذي يعتبر ركيزة استراتيجية لتعزيز مسيرة الدولة نحو الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد سموه أن هذا المشروع الوطني الإستراتيجي سيحدث نقلة نوعية في قطاع النقل بالدولة، ويعد عنصراً أساسياً في المنظومة المتكاملة التي يوفرها قطاع النقل العالمي المستوى في دولة الإمارات ليضعها بين أفضل دولة العالم على صعيد جودة النقل والبنية التحتية، إضافة إلى دوره في دعم النمو الاقتصادي الوطني كونه سيربط أهم الموانئ الرئيسية بنقاط التصنيع والإنتاج والمراكز السكانية بما ينعكس إيجابياً على حياة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وتسير عمليات تطوير مشروع السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، إحدى أكبر مشاريع البنية التحتية في الدولة، حسب الجدول والخطط الموضوعة له، بما يعكس أهميته في توفير شبكة سكك حديدية وطنية حديثة ومستدامة تعزز من المكانة الإقليمية الرائدة لدولة الإمارات.