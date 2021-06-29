حسين الحمادي: تعديل سن الدخول لرياض الأطفال يحقق التناسق بين المدارس الحكومية والخاصة

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم خلال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء أنه منذ بدء التعليم النظامي في دولة الامارات، كان التاريخ المعتمد كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الاطفال هو 31 أغسطس الا انه في العام الاكاديمي 2014-2015 تم تغيير التاريخ إلى 31 ديسمبر.

وبعد دراسة هذا الشأن مع الجهات التعليمية في الدولة تبين ضرورة العودة إلى ما كان مطبقا في السابق وهو اعتماد تاريخ 31 أغسطس كحد أقصى لدخول مرحلة رياض الاطفال بدل من تاريخ 31 ديسمبر.

وأشار معالي حسين الحمادي إلى أن الاجراء يأتي ترسيخاً للتوجهات الاستراتيجية للدولة والمقارنات المعيارية ومواثيق المنظمات الدولية، مضيفاً بأنه "وبالرجوع إلى عدد من المقارنات الدولية في موضوع سن دخول الطفل إلى رياض الأطفال، تبين بان معظم الدول تحدد سن دخول بإكمال الطفل السن المحددة، قبل دخول العام الدراسي في الـ 31 أغسطس.

وتابع: التعليم في دولة الامارات يشمل القطاعين الحكومي والخاص لذلك ولمصلحة التعليم والطلبة يجب ان نكون متوافقين مع المعايير الدولية لسن التحاق الأطفال في مختلف المناهج الدراسية، لافتاً بأن تصميم المنهاج الدراسي في مرحلة التعليم المبكر، يأخذ بعين الاعتبار عمر الطالب وقدراته الذهنية والجسدية.



وتعديل سن الدخول لرياض الأطفال يحقق التناسق بين المدارس الحكومية والخاصة ويضمن التوافق مع المعايير الدولية ويسهم في تعزيز مخرجات المنهج التعليمي

وأضاف معاليه بأن وزارة التربية والتعليم اطلقت مبادرة "براعم المستقبل" وذلك انسجاما مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة، حيث تستهدف الوزرة من خلالها إلى تشجيع أولياء الأمور إلى تسجيل أبنائهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و4 سنوات في البرنامج لدعم الأطفال من خلال برامج التعلم الذكي.