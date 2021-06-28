نهيان بن مبارك يبحث مع سفير الدومينيكان تعزيز التعاون

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، في قصره أمس، جوليو سيمون كاستانوس زوين سفير الدومينيكان لدى الدولة.

وفي بداية اللقاء، رحب معاليه بسفير الدومينيكان، وبحثا علاقات التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية الدومينيكان وسبل تطويرها في المجالات كافة، وتبادلا وجهات النظر حول عددٍ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة على تعزيز علاقات التعاون مع دول العالم أجمع، انطلاقاً من مبادئها الراسخة في إرساء السلام والتسامح والتعايش نهجاً راسخاً يعزز الاستقرار والازدهار على مستوى العالم من أجل الإنسانية جمعاء.

وقال معاليه: إن العلاقات بين الإمارات والدومينيكان تزداد رسوخاً وتطوراً في مختلف المجالات، بدعم من قيادتي البلدين الصديقين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات شعبيهما.

من جانبه، أكد جوليو سيمون حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الوثيق مع دولة الإمارات في المجالات كافة، مشيداً بدور الإمارات الرائد في إرساء السلام والتسامح ومبادئ الأخوة الإنسانية على الساحتين الإقليمية والدولية لخير البشرية.