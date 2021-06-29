كازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان أحدث محطات «100 مليون وجبة»

دبي (الاتحاد)

أنجزت «حملة 100 مليون وجبة»، الأكبر في المنطقة لإطعام الطعام في 30 دولة وأربع قارات، توزيع أكثر من 600 ألف وجبة في كلٍ من كازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان، لتقدم الدعم الغذائي للمجتمعات الأقل دخلاً فيها والتي هي في أمسّ الحاجة إليه، والمساهمة في مكافحة سوء التغذية والجوع.

وتم توزيع الوجبات بواقع 200 ألف وجبة في كلٍ من الدول الثلاث في آسيا الوسطى، وذلك بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، والتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، والجهات الرسمية والمؤسسات الخيرية والإنسانية المحلية، استناداً إلى قواعد البيانات التي تملكها للعائلات والأفراد الأشد حاجة وبصيغة مواد غذائية تضمن سهولة التخزين.

وكانت الحملة قد نجحت في مضاعفة هدفها المعلن، وتلقت مساهمات تعادل قيمتها الإجمالية 216 مليون وجبة، قدمها الأفراد والمؤسسات ومجتمع الأعمال وروّاد العمل الخيري من دولة الإمارات ومن خارجها لإطعام الجوعى ومساندة المحتاجين. وقال إبراهيم بوملحة مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية: إن المؤسسة وضعت كافة مواردها وكوادرها وشبكة علاقاتها وشراكاتها الخارجية لتحقيق أهداف حملة 100 مليون وجبة الهادفة إلى توفير الدعم الغذائي لمستحقيه وإطعام الطعام في المجتمعات التي تغطيها الحملة حول العالم.

وأضاف بوملحة أن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية نفذت توزيع الوجبات لحملة 100 مليون وجبة في ثلاث دول آسيوية هي طاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان، بلغ عدد الأسر المستفيدة في هذه الدول ثلاثة آلاف ومئة أسرة بمعدل 7 أشخاص في كل أسرة، وقد تم تسليمهم سلالاً غذائية لعمل أكثر من 600 ألف وجبة.

وختم قائلاً: «إن التعاون المشترك بين المؤسسة وكافة الأطراف المعنية أدى لإنجاز مهمة حملة 100 مليون وجبة التي جسدت القيم التي تأسست عليها دولة الإمارات وحققت لها الريادة في العمل الخيري والإنساني، وفي مقدمتها التعاون على البر والمسارعة إلى إغاثة الملهوف دون تمييز بين عرق أو دين أو جنس أو انتماء».

وبدوره، قال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية: «تفاعل مجتمع الإمارات بكل مكوناته وأطيافه مع «حملة 100 مليون وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإطعام الطعام في 30 دولة، أكّد قيم العطاء الإنساني المتأصلة فيه، بتوفير الغذاء لأفراد المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم، خاصة من النساء والأطفال، نحو تلبية حاجة إنسانية أساسية تشكل صمام أمان لاستقرار الأسر والمجتمعات، خاصة أن عدم توافر الغذاء يؤدي إلى سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي، الذي أصبح يهدد أكثر من 821 مليون إنسان في عالمنا اليوم، ونتمنى ألا ترتفع هذه الأرقام مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية التي طالت معظم دول العالم وتضرر منها الجميع، وخاصة المجتمعات الهشة والأقل دخلاً».

وفي كازاخستان، تم إنجاز عمليات توزيع الطرود الغذائية التي تضم المكونات الضرورية لإعداد وجبات طعام مغذية على الأسر والمحتاجين، بالتعاون مع جمعية الأمة الخيرية. وشملت مناطق التوزيع كلاً من مدينة نور سلطان، ومدينة ألماتي، ومدينة شيمكنت، ومحافظة قاراغندي، ومحافظة تركستان.

وفي طاجيكستان، تم توزيع الطرود الغذائية، بالتعاون مع جمعية طاجيكستان الخيرية، في كلٍ من مدينة جيحون قرية وارو بمديرية وارو، ومدينة حصار قرية شرشر بمديرية سيبستان، ومدينة دنغره وقرية زمين نو بمديرية بنج، وقرية أرجينك بمديرية خانقاه كوهي.

أما في قرغيزستان، فجرى توصيل الطرود الغذائية إلى مستحقيها، بالتعاون مع جمعية الإحسان الخيرية، في كلٍ من العاصمة بشكيك، ومنطقة مايو، وفي ريف بشكيك في منطقة قليص أردو، ومنطقة علم الدين.