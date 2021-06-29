الإمارات تشارك في اجتماع لجنة الإعلام الأمني بدول مجلس التعاون

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية في أعمال الاجتماع الـ11 للجنة الإعلام الأمني بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد عن بُعد، وناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمشاريع تطوير عمل الإعلام الأمني وتعزيز دوره في المجالات المختلفة.

وترأس وفد وزارة الداخلية عبر تقنية الاتصال المرئي، المقدم عبدالمطلب الحمادي مدير إدارة الإعلام الأمني بالوزارة وضم الرائد الدكتور ريم صباح نائب مدير إدارة الإعلام الأمني، والرائد علي العفاري رئيس قسم الإعلام الأمني بالإدارة. وناقش المجتمعون عدداً من الموضوعات المتعلقة بتنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بالمجلس، والتوصيات والمقترحات الواردة في الاجتماع العاشر، وما تم العمل به.

كما استعرض الاجتماع تقييم الأعمال التوعوية في الإعلام الإمني، إلى جانب وضع الخطط والبرامج الإستراتيجية المشتركة الخاصة بالأعمال التوعوية في المجالات الأمنية المختلفة. يذكر أن لجنة الإعلام الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي تأتي في إطار توحيد الجهود الإعلامية بمجالات التوعية، وتعزيز الأمن والأمان بدول المجلس، وتطوير استراتيجية الإعلام من خلال تبادل الخبرات والتجارب التوعوية الهادفة للحملات الاعلامية بين دول الاعضاء، إلى جانب تطوير العمل الاعلامي بإجراء المزيد من الدراسات والبحوث الخاصة في المجالات الإعلامية للتصدي لمخاطر الحملات المغرضة ومواجهتها، من خلال وضع سيناريوهات افتراضية للتعامل معها.