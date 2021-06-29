«رأس الخيمة للموهوبين» تحصد 4 ميداليات في «سمارت برين»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

شاركت أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في المسابقة المحلية الخامسة على التوالي الخاصة ببرنامج «سمارت برين»، وحصدت الأكاديمية خلالها 4 ميداليات، من بينها ميداليتان ذهبيتان، وفضية وبرونزية، بحسب سمية حارب، عضو المجلس الوطني الاتحادي، مدير ومؤسس أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين التي أكدت أن الأكاديمية تسعى لدعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين وخلق بيئة داعمة للابتكار.

وقالت حارب إنه نظراً للظروف الاستثنائية لهذا العام، نفذت المسابقة إلكترونياً عن بُعد من قبل وكلاء «سمارت برين» في الشرق الأوسط، بالتنسيق مع شركة سمارت برين العالمية في تايلاند، وذلك بمشاركة 180 طالباً وطالبة، مشيرة إلى أن الأكاديمية تستعد خلال يوليو القادم للمشاركة في النسخة الخليجية من مسابقة سمارت برين للعام الجاري 2021.

فارس سعيد

وأوضحت أن المشاركين من الأكاديمية حصدوا 4 ميداليات، منها ذهبيتان، وفضية وبرونزية، موضحة أن الطالبة فرح أحمد الضمور والطالب فارس سعيد اليماحي نالا المركز الأول وحصدا الذهبيتين، وحصدت الطالبة ميثاء سالم الغفلي الميدالية الفضية، والطالب سعيد محمد النعيمي البرونزية، منوهة بأن المشاركة في المسابقة جاءت تحقيقاً لرؤية الأكاديمية ورسالتها في دعم الابتكار وتشجيع الموهوبين والمبتكرين بناء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار، وتعزيز مهارات الحساب الذهني الفائقة للطلبة الموهوبين، وتحفيزهم على خوض المسابقات، بما يعزز لديهم التنافس الإيجابي وصقل شخصياتهم، واكتشاف المبدعين منهم.

فرح أحمد

وأعلنت سمية حارب إطلاق مخيم الأكاديمية الصيفي 2021 الافتراضي تحت عنوان «اكتشف موهبتك» ليضم في أجندته عدداً من البرامج والورش في 5 مجالات مختلفة ومتنوعة في البرمجة والمجال العلمي والأدبي والثقافي والفنون.

ونوهت حارب بأن أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين نفذت خلال الفترة الماضية، وفي ظل تداعيات انتشار كورونا نحو 38 برنامجاً وورشة عمل افتراضية، استفاد منها أكثر من 675 طالباً وطالبة في مختلف مجالات الحياة مجاناً، وذلك تأكيداً على أن الغاية من وجود الأكاديمية استمرار الدعم للموهوبين، ولكل طالب يرغب في نهل العلم وصقل مواهبه في مجال الإبداع والابتكار.

ميثاء الغفلي

وأطلقت الأكاديمية في وقت سابق برنامج المدرب الصغير لتعزيز موهبة التدريب لدى الناشئة عبر مشاركتهم المنصة بحقائب تدريبية من إعدادهم وتنفيذهم، وبمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني أطلقت الأكاديمية مبادرة «واحة زايد للعمل الإنساني» لتعزيز القيم التي غرسها القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، حيث تحول الأكاديمية كل مشاركة إنسانية إلكترونية من قبل المشاركين في المبادرة إلى شتلة عطاء باسم المشارك، لتبقى ذكرى خالدة للعطاء والعمل الإنساني، مؤكدة أن الأكاديمية رسمت ضمن برامجها مجموعة من خطط استشراف المستقبل وعملها -عن بُعد - واتخاذ كافة السبل للاستدامة في وضع برامج إثرائية لتنمية المواهب، وتعزيز إطار تهجين هذه البرامج في فضاء رقمي افتراضي إلكتروني عالي المستوى، مشيرة إلى أن الأكاديمية أعلنت خطة لتدشين قناة YouTube لبث تفاعلي وتشاركي يخدم منتسبي الأكاديمية وموهوبيها.