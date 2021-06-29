تطوير برامج «أم المؤمنين» بعجمان

عجمان (الاتحاد)

نظمت جمعية أم المؤمنين بعجمان، جلسة عصف ذهني، بمشاركة شخصيات مجتمعية وقيادات من مختلف الجهات المعنية بالإمارة، لمناقشة الأفكار والرؤى الداعمة لجهود الجمعية، وتقييم البرامج والأنشطة وتطوير الخدمات التي تقدمها. وأكدت أسماء شهداد، مديرة الجمعية: إن الجمعيات النسائية شريك فاعل في رسم الخطط التطويرية لمسيرة التنمية الشاملة في الإمارات، وأداة داعمة لجهود تصميم المستقبل وتشكيل ملامحه لتعزيز ريادة الدولة، مؤكدة أن جمعية أم المؤمنين بعجمان دأبت دائماً على تطوير أنشطتها وبرامجها، بما يتواءم واستراتيجية تمكين المرأة التي أطلقها الاتحاد النسائي العام خاصة واستراتيجيات الدولة، والمبادرات والمشاريع الحكومية عامة، التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع ونمط الحياة فيه، من خلال تأدية رسالتها وقيمها وأهدافها في تمكين المرأة وخدمة المجتمع، ونقل الصورة المشرّفة للإمارات، وما تشهده من نقلة نوعية في كافة المستويات.