اتفاقية لتعزيز العمل الخيري في عجمان

عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية اتفاقية تعاون، بحضور عبد الله أحمد الحمراني مدير عام الدائرة، والدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال العمل الخيري والانساني والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي والإنساني، بما يحقق الرفاهية والسعادة لمجتمع الإمارة.

وأكد عبدالله الحمراني، أن دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، في إطار رؤيتها الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، لا تغفل عن دورها المجتمعي والذي يهدف إلى تحقيق الرفاهية والسعادة لمجتمع الإمارة، وحرصت على الشراكة الاستراتيجية مع هيئة الأعمال الخيرية العالمية، التي تعتبر إحدى أهم وأقدم مؤسسات العمل الخيري والإنساني في الإمارة، حيث تأسست عام 1984 بمرسوم أميري وقرار من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، لتصبح هيئة رائدة في مجال العمل الخيري والإنساني. وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة: إن هيئة الأعمال الخيرية العالمية تهدف من خلال هذه الاتفاقية إلى ترسيخ ثقافة العمل الخيري والتطوعي بين الموظفين في الجهات الحكومية وإشراكهم في المبادرات الإنسانية والمجتمعية، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في هذا المجال، إلى جانب إيصال مشاريع الهيئة ومبادراتها إلى رواد الأعمال والمستثمرين ودعمهم من خلال دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، مما سيسهم في دعم القطاع الاقتصادي المستدام في الإمارة وتحقيق الحياة الكريمة للمجتمع.