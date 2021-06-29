البرلمان العربي يكرّم أعضاء «الوطني» المنتسبين لدبلوم الدبلوماسية البرلمانية

دبي (الاتحاد)

كرّم معالي عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وناصر محمد اليماحي عضو المجلس، بمناسبة حصولهم على الدبلوم التطبيقي للدبلوماسية البرلمانية العربية، وذلك على هامش اجتماعات البرلمان العربي التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

كما كرّم معالي العسومي الدكتورة خصيبة راشد اليماحي، وأحمد محمد العقيلي من موظفي الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، لحصولهم على شهادة الدبلوم التطبيقي للدبلوماسية البرلمانية العربية الذي عقد على مدى 76 ساعة دراسية حضورياً وعن بُعد، خلال الفترة من 19 فبراير حتى 28 أبريل 2021.

من جهتها، عبّرت ناعمة عبدالله الشرهان عن سعادتها بهذا التكريم من رئيس البرلمان العربي، مؤكدةً أهمية الدبلوم التطبيقي للدبلوماسية العربية الذي يعد الأول من نوعه في مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية، في صقل قدرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية، بما يمكنهم من أداء مهامهم البرلمانية والدور المنوط بهم، في خدمة أوطانهم ومواطنيهم.

وأشاد ناصر اليماحي بجهود البرلمان العربي في تنظيم الدبلوم التطبيقي للدبلوماسية البرلمانية العربية، ودوره الكبير في تنمية وتعزيز خبرات أعضاء البرلمانات والمجالس العربية، من خلال إنشاء مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية.