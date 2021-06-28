إطلاق مركز الغرير للتعليم الرقمي مع «أميركية بيروت»

دبي (وام)

أعلنت مؤسسة عبد الله الغرير للتعليم أمس، إطلاق مركز عبد الله الغرير للتعليم والتعلم الرقمي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك بكلية مارون سمعان للهندسة والعمارة، بهدف تحسين وزيادة فرص وصول آلاف الشباب العربي في المنطقة إلى التعليم عبر الإنترنت ذي الجودة العالية.

جاء ذلك، خلال حفل توقيع افتراضي، حضره معالي عبد العزيز الغرير رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور فضلو خوري رئيس الجامعة الأميركية في بيروت.

وقال معالي عبد العزيز الغرير بهذه المناسبة: مع التحديات غير المسبوقة التي نشهدها اليوم في تأمين فرص تعليمٍ ذات جودة عالية للشباب العربي، يسرنا أن نتعاون مع شركاء استراتيجيين في المنطقة على غرار الجامعة الأميركية في بيروت، وذلك من أجل إيصال التعليم ذي الجودة العالية عبر الإنترنت إلى مجموعة أكبر من الشباب، وأن مبادرات كهذه تدفع بسير مستقبل التعلم عبر الإنترنت في المنطقة بوتيرة أسرع، ونحن على ثقة بأن المزيد من المؤسسات التعليمية ستحذو حذونا من أجل تأمين فرص تعليم أكثر في مجالات شتى.