جامعة أبوظبي تقدّم دورة «أوتوكاد» مجانية لطلبة العين

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الحرم الجامعي لجامعة أبوظبي في العين، مؤخراً، فعاليات دورة التصميم باستخدام الحاسوب «أوتوكاد» لمدة ثلاثة أسابيع، التي قدّمها لطلبة مدارس الثانوية مجاناً، وهدفت إلى تزويد المشاركين بتدريب شامل للتعرّف على البرنامج الذي يُعد أحد البرامج الرائدة في مجالات البرمجة. وجاءت الدورة بتنظيم من كلية الهندسة في جامعة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 85 طالباً وطالبة من أكثر من 22 مدرسة. وهدفت الدورة التي قدمها الدكتور عبد الكريم الزعبي، الأستاذ المشارك في الهندسة المدنية في جامعة أبوظبي، إلى سد الفجوة بين المناهج الدراسية والمتطلبات الجامعية، ووفرت للطلبة تدريباً عملياً لصقل مهاراتهم المطلوبة للحصول على درجة علمية في مجالات الهندسة، وحصل المشاركون الذين أتموا الدورة بنجاح على شهادة للدورة.