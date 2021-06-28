بلدية الظفرة تنظم حملات توعية وتفتيش

الظفرة (وام)

تنظم بلدية منطقة الظفرة حملات للتفتيش والتوعية باللوائح والقرارات الخاصة بأحواض السباحة وخزانات وبرادات مياه الشرب/السبيل/، بهدف التعريف باللوائح والقوانين والأدلة الإرشادية المنظمة لعمليات تشغيل وإدارة وتنظيف أحواض السباحة وخزانات وبرادات المياه. وتم خلال الحملة التفتيش على 377 من برادات المياه على مستوى مدن المنطقة، وتقديم التوعية والإرشاد لـ 288 فرداً بهدف تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة.

وأكدت الحملة أهمية مراعاة الأمن والسلامة عند تركيب البرادات وتوصيلاتها الكهربائية ونظافة خزانات المياه عن طريق شركات معتمدة من قبل بلدية منطقة الظفرة، أو بلدية مدينة أبوظبي أو بلدية العين على المنصة الإلكترونية/تم/ وأيضاً نظافة أحواض السباحة وتطبيق الشروط الصحية المطلوبة. كما تواصل بلدية منطقة الظفرة حملات التوعية بالإجراءات الاحترازية في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وتم توعية العاملين والمتعاملين بالشروط الصحية، والتأكد من تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19».

وشملت الحملة التفتيش على 103 من مراكز التجميل وصالونات الحلاقة بمدن منطقة الظفرة، بالإضافة إلى تقديم التوعية لـ 246 فرداً من العاملين ومرتادي الصالونات والمراكز، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المجتمع، وتعزيز جودة ورفاهية الحياة.