22 درجة الحرارة في جبل «جيس»

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية أمس، أقل درجة حرارة في جبل جيس بـ 22 درجة مئوية، فيما سجلت أعلاها في الغويفات.

وبين المختصون في الطقس والمناخ أن هذه الفترة من السنة تعرف محلياً، بحسب دائرة الدرور، بشدة الحر وهبوب رياح السموم، وهي فترة «القيط أو القيظ»، كما يطلق عليها محلياً، والتي تضم مرحلة الثلاثين والأربعين والخمسين والستين التي تكون فيها شدة «القيظ» خلال شهر يوليو، منوهين بأن فترة انكسار الحر تبدأ بشكل تدريجي في شهر أغسطس مع ظهور نجم سهيل وهبوب الرياح الشمالية الغربية.

بالمقابل، حذر الأطباء من التعرض المباشر لأشعة الشمس واتخاذ التدابير الوقائية والصحية اللازمة للابتعاد من المشاكل الصحية والأمراض الصيفية، وأكد الدكتور خالد عدنان طبيب مختص بالأمراض الجلدية برأس الخيمة، أن فترة الصيف من الفترات التي تكثر بها الأمراض الجلدية مع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، خصوصاً فئة الأطفال وأصحاب الجلد الحساس، خاصة أن بعض الأسر تكسر روتين الصيف بالتوجه لحمامات السباحة، والأحواض التي قد تضيف نسباً عالية أحياناً من الكلور بعكس النسب العالمية المتعارف عليها، بالإضافة إلى عددٍ من المطهرات التي قد تعرض الجسم إلى مشاكل حادة في الجلدية كالاحمرار الذي يرافقه ألم في أكثر الأحيان والتي قد تصيب أكثر الأوقات الأشخاص والأطفال الذين لديهم حساسية في الجلد، مشدداً على عدم ارتياد المرضى المصابين بالفطريات أو الالتهابات الجلدية والعين أحواض السباحة حتى يشفوا تماماً، ناصحاً الجميع بأخذ حمام دافئ بعد السباحة وبنوع طبي من الصابون.