«أبوظبي للزراعة» تعرّف بالإنتاج الحيواني

أبوظبي (وام)

نظمت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ورشة توعية حول نظام وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى بالمزارع والعزب في إمارة أبوظبي.

تهدف «الهيئة» من الورشة لتسليط الضوء على أبرز المحاور والنقاط التي ينص عليها القرار الخاص بتنظيم عمل وحدات الإنتاج الحيواني الصغرى، وتقديم التوعية اللازمة بهذا الشأن للمعنيين من العاملين في وحدات الإنتاج الحيواني المتخصصة بذبح الدواجن وتهيئتها من أطباء ومشرفين ومسؤولي الجودة وملاك مجازر الدواجن. وتضمنت الورشة التي قدمها مختصون في التفتيش التخصصي بقطاع الرقابة بـ«الهيئة» محاور عدة.