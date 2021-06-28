30 % نسبة انخفاض الجرائم المقلقة في الراشدية بدبي

دبي (الاتحاد)

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، أن المبادرات والمشاريع المبتكرة والرائدة لمركز شرطة الراشدية أسهمت في تحقيق المؤشرات الاستراتيجية للمركز، إذ شهد مؤشر العام للجرائم المقلقة انخفاضاً بنسبة 30% خلال 2020، وتحقيق نسبة 99.92% في التغطية الأمنية في منطقة الاختصاص، فيما كان المستهدف 88.31%.

جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على إنجازات وإحصائيات مركز شرطة الراشدية، في مركز محمد بن راشد للفضاء، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد سعيد حمد بن سيمان آل مالك مدير المركز، والعقيد الدكتور صالح الحمراني، نائب مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعقيد محمد عبد الله المري نائب مدير المركز، والعقيد خالد بن سليمان مدير إدارة التفتيش والرقابة، والعقيد الدكتور تميم محمد الحاج مدير إدارة البيئة والصحة والسلامة العامة، وعدد من الضباط.

واطلع معالي الفريق على إحصائيات المركز، حيث بلغت نسبة تواجد الضابط المناوب في مواقع البلاغات 100%، وبلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة 4 دقائق، بينما بلغ متوسط زمن الاستجابة للحالات غير الطارئة 10 دقائق و75 ثانية.

وسجل المركز انخفاضاً في بلاغات وفاة حوادث السير بنسبة 56% عن العام 2019، وبلغ مؤشر السعادة الوظيفية 97.9% مقارنة بالعام 2019 الذي بلغ 93%، فيما ارتفع مؤشر نسبة الموظفين الذين تم تحفيزهم إلى 100% خلال 2020.

كما اطلع معالي الفريق المري على المؤشرات الاستراتيجية للمركز، والمبادرات الريادية للمركز. كما اطلع معاليه على إنجازات المركز، واستمع إلى شرح عن إحصاءات قسم التسجيل الجنائي، مشيداً بالجهود التي تقوم بها شعبة الشيكات في المركز، وتسوية بلاغات شيكات بقيمة 235 مليوناً و205 آلاف و632 درهماً بشكل ودي في العام 2020.

وثمَّن جهود قسم السجلات المرورية وحرصهم على سلامة مستخدمي الطريق وحفظ الأرواح، ونوَّه معاليه بالدور الذي يقوم به قسم الشؤون الإدارية في تأهيل وإسعاد منتسبي المركز، ما أدى إلى رفع السعادة الوظيفية إلى 97.9% في العام 2020.

وكرّم معالي الفريق المري عدداً من الموظفين المتميزين، والشركاء.