دورات متخصصة بالعطلة الصيفية في «الإمارات العلمي»

أبوظبي ( الاتحاد)

أطلق نادي الإمارات العلمي التابع لندوة الثقافة والعلوم حزمة من البرامج الافتراضية، وذلك تزامناً مع العطلة الصيفية، وانطلاقاً من دور النادي في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية قدراتهم الإبداعية والابتكارية، وصقلها بالأساليب العلمية لإبراز عناصر القوة في مساعيهم الاستكشافية وإظهار مواهبهم الابتكارية والإبداعية، وتدريبهم على أساليب البحث والتصميم والإنتاج التجاري لمنتجاتهم الابتكارية.

تستهدف البرامج والأنشطة مجموعة واسعة من الطلاب، ويشارك في الدورة أكثر من 160 طالباً وطالبة من مواطنين الدولة في الأقسام العلمية بالنادي، ويمتد البرنامج من 27 يونيو إلى 11 يوليو 2021.

وخصصت الدورة لمجالات الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والكهرباء والإلكترونيات والطباعة ثلاثية الأبعاد وبرمجة بايثون المستوى الأول والثاني والأمن السيبراني.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، أن الصيف متنفَّس للشباب خاصة، ولأفراد الأسرة بشكل عام، لذلك من المهم حماية الشباب من الوقوع في الانحراف أو مصاحبة رفاق السوء، وحتى نتمكن من هذا علينا استغلال فراغهم بما يُنمِّي مهاراتهم العلمية والاجتماعية والجسدية والفكرية.

وذكر أن مجلس إدارة النادي قد وضع خُطة وبرنامجاً يومياً مرناً للعطلة الصيفية يبدأ من الحادية عشرة صباحاً إلى الثامنة مساءً يشمل الجوانب العلمية والتدريبية من خلال تنفيذ 7 ورش على مدار اليوم، وذلك لإتاحة الفرصة للطلاب بالمشاركة في الورش التي تتناسب مع ميولهم.