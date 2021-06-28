اتهما محاميهما بـ«الإزعاج»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي، في قضية نزاع بين زوجين والمحامي الموكل عنهما برفض طلب المحامي، وذلك عن كيدية البلاغ ضده حول إيقاف التعامل معه، موضحة أن الأوراق قد خلت مما يدل على كيدية البلاغ، وأن لجوء الزوجين للسلطات المختصة كان بعد ملاحقة المحامي لموكلته وإزعاجها عبر الاتصال بها هاتفياً، وأن حفظ البلاغ لا يعتبر قرينة على أنهما ارتكبا عملاً غير مشروع، وذلك عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية.

وتدور حيثيات القضية في إقامة زوجين دعوى ضد محام، نظراً لقيامه بإزعاجهما والاتصال بزوجة الشاكي أكثر من مرة بأوقات متأخرة في الليل وتهديده للشاكية، وأنه في حال عدم تراجعها وزوجها عن الشكوى المقدمة منهما ضده لدى المحكمة، فإنه سيقوم بالتراجع عن القضايا الموكل منهما فيها وسيتسبب في خسارتها، الأمر الذي كانت معه الدعوى.

وأوضحت محكمة النقض أبوظبي، أن الأوراق قد خلت مما يدل على كيدية البلاغ وأن لجوء الزوجين للسلطات المختصة كان بعد ملاحقة المحامي لموكلته وإزعاجها عبر الاتصال بها هاتفياً، وأن حفظ البلاغ لا يعتبر قرينة على أنهما ارتكبا عملاً غير مشروع وهو من الحكم استخلاص كاف وسائغ يكفي لحمل قضاء الحكم. ونظراً لما تقدم ذكره قررت محكمة النقض أبوظبي، رفض طلب المحامي، كونه لا يعدو أن يكون جدلاً لا يجوز إثارته أمام المحكمة.

وأوضحت أن الثابت في البلاغ أن الشاكية اتصلت بالمحامي عصراً، وأنه لم يتصل بها ليلاً أكثر من مرة ولم يقم بتهديدها، وأن زوج الشاكية أرسل بريداً إلكترونياً إلى مكتب المحامي قبل رفع البلاغ يؤكد طلبه إلغاء التعامل مع مكتبه، وطلب تسليمه الملفات، وهو ما يتنافى عن ما ورد بالبلاغ، حيث إنه قام بتهديدها بالتراجع عن الدعاوى التي يباشرها المكتب. كما أن الأوراق قد خلت مما يدل على كيدية البلاغ.