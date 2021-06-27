فتح التسجيل في دورة «أصدقاء الشرطة» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة عن بدء التسجيل للطلاب الراغبين الالتحاق بالدورة الصيفية «أصدقاء الشرطة» في نسختها الرابعة والثلاثين، والتي تنظمها إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالتعاون مع أكاديمية العلوم الشرطية، عبر خاصية الاتصال المرئي، والتي تبدأ يوم الأحد المقبل وحتى 15 يوليو 2021.

‫وأكد المقدم محمد سعيد الظهوري، رئيس قسم العلاقات العامة بشرطة الشارقة، حرص الشرطة على استمرارية برنامج الدورة الصيفية لهذا العام «عن بُعد»، لما له من بالغ الأهمية في تعزيز دور المؤسسة الأمنية والشرطية في دعم جهود التنشئة الاجتماعية والتربية الفكرية وبناء القيم ‏الثقافية لدى الأطفال والناشئين، ‏لبناء جيل واعٍ يتحمل تبعات المستقبل من خلال غرس القيم التي تعزز من ولائهم للوطن وإيمانهم بالدفاع ‏عنه وحماية أمنه واستقراره، واكتساب الخبرات، التي تبني قدراتهم وتشد من سواعدهم.‬‬