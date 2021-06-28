تنويه من «الصحة» بشأن الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس الأحد

نوهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى وجود خطأ لغوي خلال حديث الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الإحاطة الإعلامية المنعقدة أمس حول مستجدات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» وتطرقها إلى نسب حالات الإصابة بـ«كورونا» التي أدخلت للعناية المركزة بالنسبة لغير المطعمين والمطعمين.

وأكدت الوزارة أن نسبة الحالات الأعلى التي أدخلت للعناية المركزة هي لغير المطعمين بلقاح «كوفيد- 19» وبلغت 92 في المائة.. فيما كانت نسبة المطعمين 8 في المائة.. كما تعتذر عن هذا الخطأ غير المقصود.