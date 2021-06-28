تعرف على طقس الإمارات غداً الثلاثاء

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً وغائماً جزئياً ومغبراً أحياناً نهاراً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر.

ستكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق. حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25تصل إلى 40 كم/س.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 17:57 والمد الثاني عند الساعة 03:35، والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 01:07، والجزر الأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 07:23.