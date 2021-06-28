إكسبو 2020 ومانشستر سيتي يطلقون شراكة عالمية

أعلن إكسبو 2020 دبي ومجموعة سيتي لكرة القدم عن شراكة جديدة ستجعل من أكبر حدث في المنطقة العربية شريك المعارض الرسمي لمانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وكذلك الشريك الرسمي لمومباي سيتي إف.سي، عندما ينطلق موسم 2021-2022 من دوري السوبر الهندي في وقت لاحق هذا العام.

وستصنع هذه الشراكة قوة فعالة تعتمد على الشعبية العالمية لكرة القدم لجعل أكبر حدث يقام على أرض عربية أقرب للناس في أنحاء العالم.

وبعيدا عن أرض الملعب، تشتهر مجموعة سيتي لكرة القدم بالتزامها بتمكين الشباب والاستدامة والابتكار والمساواة بين الجنسين، وهي قضايا عالمية ستكون من صميم أهداف إكسبو 2020 في سعيه إلى صنع مستقبل أكثر نظافة وأمنا وصحة للجميع.

وتجسيدا للصبغة العالمية لإكسبو 2020 ومشاركيه، وكذلك التركيبة السكانية المتنوعة والمتعددة الثقافات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستصل هذه الشراكة إلى العالم عبر الشبكة الأوسع من أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال مجموعة رائعة من الأنشطة المحلية التي نخطط لها في عدد من أندية المجموعة، وبينها نيويورك سيتي إف.سي وملبورن سيتي إف. سي ويوكوهاما إف. مارينوس.

وسيحظى مانشستر سيتي بحضور فعلي أثناء فعاليات إكسبو 2020 دبي التي ستستمر لستة أشهر، ليقدم مجموعة من الفرص الممتعة والملهمة وغير المسبوقة للزوار من جميع الأعمار للانخراط مع أحد أبرز أندية كرة القدم في العالم والتعرف عليه من خلال الرياضة لقيادة تغيير اجتماعي هادف.

واعتبارا من أول أكتوبر 2021 وحتى 31 مارس 2022، سيمثل إكسبو 2020 دبي تجربة عالمية لا يمكن تفويتها، حيث سيرحب بأكثر من 190 دولة ويدعو ملايين الزوار للمشاركة في صنع عالم جديد في أحد أوائل الفعاليات العالمية الكبرى التي تقام بعد الجائحة.