محمد بن راشد يطلق مشاريع اقتصادية عدة

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، اليوم الاثنين، مشاريع اقتصادية عدة منها مسرعات للشركات العائلية.

وكتب سموه على حسابه على تويتر «خلال زيارتي اليوم لوزارة الاقتصاد.. حيث أطلقنا مشاريع اقتصادية منها مسرعات للشركات العائلية لدعمها في الدخول لأسواق جديدة ومعهداً للأبحاث الاقتصادية بالتعاون مع أرقى الجامعات العالمية.. ومؤتمراً استثماريا عالمياً سينطلق في مارس 22 سيركز على فرص الاقتصاد الجديد في الدولة».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «وأطلقنا اليوم بوزارة الاقتصاد أكاديمية لريادة الأعمال Skill-Up Academy ومنصة جديدة لدعم نمو الشركات الناشئة لتكون كبيرة Scale-up Platform.. وبوابة ذكية Grow in UAE لتوفير معلومات متكاملة حول سياسات وفرص الاستثمار.. وأطلقنا أجندة وطنية واضحة لاستقطاب المواهب الشابة والماهرة للدولة».

وأوضح سموه «عملنا الاقتصادي مستمر ومتسارع ويسير بالاتجاه الصحيح … وفريقنا الحكومي تم إعادة تشكيله في الصيف الماضي لتعمل جميع الوزارات والمؤسسات الداخلية والخارجية والتشريعية على التركيز على هدف واحد وواضح.. النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام القادمة».