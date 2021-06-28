شرطة أبوظبي تنظم ملتقى "ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة"

نظمت شرطة أبوظبي ملتقى افتراضيا بعنوان " ملتزمون يا وطن...المخدرات آفة "، بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك في أبوظبي والمركز الوطني للتأهيل وذلك ضمن فعاليات " اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها " الذي يصادف 26 يونيو من كل عام. وقال اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي إن آفة المخدرات تؤرق جميع المجتمعات .. مؤكدا حرص شرطة أبوظبي على تطوير أساليب مكافحتها باستمرار.

وأكد أن العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة هذه الآفة يسهم بشكل فعال في تقليص حجم المشكلة وما يتبعها من أضرار ومخاطر على المجتمع .. لافتا إلى أهمية التعاون مع الشركاء الرئيسين في التصدي لهذه الآفة، وتذليل العقبات بما يسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة نحو الوصول لمجتمع ينعم بالأمن والأمان.

من جهته أوضح العقيد طاهر غريب الظاهري، مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي أن الهدف من الملتقى هو إبراز الجهود المستمرة لزيادة الوعي بمخاطر المخدرات والتي تعد آفة خطيرة تهدد مجتمعات العالم ككل لكن استطاعت الشرطة بإمكاناتها الهائلة وخططها الأمنية وتطور أجهزتها أن تضرب عصابات المخدرات بأيدي من حديد وإحباط مخططاتها وضبط عصابات السموم وشل حركتها.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بمساعدة الأسر في علاج أبنائها وأقاربها من تعاطي المخدرات بتنفيذ مبادرة "فرصة أمل" والتي تتيح طلب العلاج لمتعاطي المواد المخدرة بطريقة تضمن السرية التامة وتقدم برامج توعوية من خلال التنسيق الفعال مع مؤسسات وأفراد المجتمع و تفعيل الشراكة المجتمعية للحد من انتشار الآفة.

وذكر أن مكافحة المخدرات مسؤولية مجتمعية وأن الأسرة تعتبر خط الدفاع الأول للتصدي لها ومنع انتشارها فهي توفر البيئة الأساسية لتنشئة الأبناء التنشئة الصالحة وفق الأسس السليمة المرتبطة بقيمنا وعاداتنا الأصيلة وتعد درعا واقيا من مخاطر المخدرات. من ناحيته استعرض فهد غريب الشامسي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة والمتحدث الرسمي لجمارك أبوظبي الجهود في مكافحة المخدرات، مشيرا إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا والتي فرضت ضرورة تطوير أدوات العمل الجمركية باستمرار بما يواكب المستجدات ومواجهة مختلف التحديات وتعزيز قدرات ومهارات الكفاءات الوطنية من مفتشين ومراقبين في جميع المنافذ الجمركية على مستوى إمارة أبوظبي ، مؤكدا استعداد جمارك أبوظبي الدائم للتعاون والتنسيق مع كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والدولية ودعم كافة المشاريع والمبادرات المشتركة للتصدي لآفة المخدرات.

من جانبه تحدث الدكتور علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث بالمركز الوطني للتأهيل عن الإشكاليات النفسية الناتجة عن العزلة الاجتماعية وتأثيرها على ازدياد تعاطي العقاقير الطبية، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى ارتفاع نسب الإصابة بالأمراض النفسية فيما بعد الجائحات، الأمر الذي يشكل خطرا على المجتمع .. لافتا إلى أن مدمني المخدرات يعتبرون من فئات المجتمع المعزولة ويعيشون ظروفا اجتماعية سيئة فهم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بكورونا.

من ناحيته أشار الدكتور أنس محمود فكري، من المركز الوطني للتأهيل إلى أن تعاطي وإدمان المؤثرات العقلية يمثل تحديا في ظل تفشي جائحة كوفيد- 19، للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المخدرات وخلال فترة العلاج والتعافي وتطرق إلى تعاطي وإدمان المؤثرات العقلية وعلاقتها بالجائحة وخطورة إصابة المدمنين ومتعاطي المخدرات بالفيروس.

وفي ختام فعاليات الملتقى كرمت شرطة أبوظبي الشركاء من: دائرة القضاء - أبوظبي ، ودائرة الصحة -أبوظبي ، ودائرة التعليم والمعرفة ، والإدارة العامة للجمارك -أبوظبي، ودائرة النقل والبلديات، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ودائرة تنمية المجتمع، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، والمركز الوطني للتأهيل .









