اليوم بدء استخـدام الأنظمة الجديدة بمراكز التسوق والمناطق السكنية

أبوظبي (وام)

اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، توسيع نطاق المناطق والأماكن التي يجري بها تطبيق استخدام أنظمة EDE للكشف عن احتمال الإصابة بـ«كوفيد-19»، وذلك بعد مراجعة نتائج الفترة التجريبية لاستخدام الأنظمة واعتماد دائرة الصحة - أبوظبي لها للكشف عن الإصابة بـ«كورونا». يأتي القرار تعزيزاً للإجراءات الوقائية باستخدام أحدث التقنيات وللحد من انتشار الفيروس من خلال إنشاء مناطق آمنة خضعت لسلسلة من التدابير والإجراءات الاحترازية. ووفقاً للقرار، ستستخدم أنظمة EDE للكشف عن «كوفيد-19» ابتداء من اليوم الاثنين 28 يونيو الجاري بمراكز التسوق، وضمن فحوص المناطق السكنية، وعند منافذ الإمارة البرية والجوية. وأوضحت اللجنة أنه في حال أظهرت أنظمة EDE للمسح احتمال الإصابة بـ«كوفيد-19»، فلن يسمح للشخص بالدخول، ويتعين اتباع البروتوكول المعتمد وإجراء فحص مسحة الأنف خلال 24 ساعة.