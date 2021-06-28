هزاع بن زايد: الجائزة الرائدة تحتفي بكل معلم مجتهد ومبتكر

أبوظبي (الاتحاد)

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الثالثة. وأكد سموه أن الجائزة تحتفي بكل معلم مجتهد ومبتكر، وأنها تسعى إلى نشر ثقافة التميز والارتقاء بمهنة التعليم نحو مزيد من الإبداع والتقدم والابتكار. ودوّن سموه في تغريدة على حساب سموه في «تويتر»: «نبارك للفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في دورتها الثالثة. هذه الجائزة الرائدة تحتفي بكل معلم مجتهد ومبتكر وتسعى إلى نشر ثقافة التميز والارتقاء بمهنة التعليم نحو مزيد من الإبداع والتقدم والابتكار».