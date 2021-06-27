«الأعلى للأمومة» و«يونيسف» يبحثان التعاون المشترك

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الريم بنت عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة اجتماعاً مع تيد شيبان المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبحضور ساجي توماس رئيس حماية الطفل بمكتب «يونيسف» بدول الخليج، وعددٍ من الخبراء والمختصين ومجموعة من أعضاء المجلس الاستشاري للأطفال. وتم خلال الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، بحث عدد من الموضوعات وأوجه الشراكة بين الجانبين والسبل الكفيلة في تعزيز التعاون ودعم أنشطة ومشاريع المنظمة، بما يخدم الطفل وتعزيز حقوقه. واستعرضت الريم الفلاسي أهم المشروعات المطروحة، مؤكدةً أهمية الشراكة مع المنظمات الدولية وبناء جسور التواصل معها سعياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة والمراد تحقيقها بحلول عام 2030.

وأشارت الفلاسي إلى أن برامج وأنشطة المجلس تحظى بدعمٍ مباشر من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي توجه دائماً بتذليل كل المعوقات وتسخير كافة الإمكانات والجهود والخبرات، مما يؤكد أن الأطفال في دولة الإمارات في صدارة الأولويات.