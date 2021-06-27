رذاذ للمشي والجري في كورنيش أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل، من خلال قطاع البنية التحتية وأصول البلدية مشروعاً تجريبياً لاستخدام الرذاذ المنعش في مسارات المشي والجري الرياضية في أبوظبي.

ويأتي هذا المشروع حرصاً من البلدية على توفير أرقى المرافق الترفيهية والرياضية التي تتيح لمستخدميها مرافق ذات مواصفات عالمية تحقق لهم السعادة، وتسهم في الارتقاء بجودة الحياة لجميع السكان والزوار، وتعزيز جودة خدمات البنية التحتية المقدمة من بلدية مدينة أبوظبي.

وقد تضمن المشروع التجريبي دراسة استخدام أنظمة الرذاذ على مسارات المشي السريع والجري في متنزه مدينة محمد بن زايد العام، واشتمل تجريب (4) أنواع مختلفة من أنظمة الرذاذ لاختيار أفضلها بناءً على جودة الأنظمة ومدى ملاءمتها، مع الأخذ بعين الاعتبار آراء المستخدمين من خلال استبيان الكتروني.

وأكدت البلدية أن المشروع يحقق عدة فوائد منها تطبيق مواصفات تتماشى مع أفضل الممارسات في مشاريع البنية التحتية.

وتعزيز جودة الحياة من خلال التشجيع على ممارسة رياضة المشي والجري في الصيف، مما يسهم في زيادة رضا الجمهور عن الخدمات المقدمة ودعم التطبيقات الذكية بهدف الارتقاء بكفاءة المرافق الخدمية التي تسهم في إسعاد المجتمع، من خلال استخدام أجهزة التحكم بهذه الأنظمة، حيث يتم تزويد أنظمة الرذاذ بمستشعرات ذكية تسهم في التحكم في تدفق الرذاذ في الأوقات المناسبة، وذلك ضمن إطار المحافظة على الموارد وترشيد استهلاك المياه، وتحقيق معايير الاستدامة.

بيئة مثالية

أشارت البلدية إلى أن تزويد مسارات المشي والجري يعزز البيئة المثالية والصحية لممارسة الرياضة ضمن أجواء مفعمة بالصحة والراحة، الأمر الذي يحقق أولويات البلديات، وحرصها على تقديم أفضل المرافق والبنى التحتية المتكاملة.