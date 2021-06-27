«تدوير»: برامج تدريبية لمكافحة الآفات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي لإدارة النفايات(تدوير) مجموعة من الدورات التدريبية الفنية التخصصية المرتبطة بعمل إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، في إطار اهتمام المركز بتنمية وتطوير قدرات الموظفين والعاملين بمختلف درجاتهم وفئاتهم الوظيفية، خاصة لمن هم على علاقة بالعمليات الميدانية.

ويهدف المركز من عقد تلك الدورات إلى رفع الكفاءة وتحسين جودة الخدمات المقدمة فيما يخص مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة، ومواكبة آخر المستجدات في مجال مكافحة آفات الصحة العامة من تقنيات وأساليب المكافحة والتكنولوجيا والمعدات والأدوات ونتائج الأبحاث والدراسات والابتكارات العلمية في هذا المجال.

وركزت البرامج التدريبية على استراتيجيات إدارة مقاومة المبيدات وتطوير واستخدام المبيدات الحشرية، وتضمنت تقديم نصائح بشأن إجراءات السلامة عند استخدام المواد الكيميائية والمعدات المتخصصة. إلى جانب استعراض آلية الإدارة المتكاملة للآفات (IPM)، وتنفيذ واستدامة برامج المكافحة المتكاملة للآفات.

وقال المهندس محمد محمود المرزوقي، مدير إدارة مشاريع مكافحة آفات الصحة العامة في مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): إن المركز يحرص على مواكبة أحدث المستجدات العالمية والمجالات البحثية في كل ما يتعلق بمجالات مكافحة آفات الصحة العامة، وذلك إيماناً منا بأهمية التطوير المستمر للقدرات والخبرات الخاصة بكوادره للقيام بمهامهم على أكمل وجه.

وأضاف أن آفات الصحة العامة تتطلب استمراراً في المتابعة نتيجة تغيراتها المستمرة وتعايشها مع الإنسان، والتغيُّر في بعض سلوكياتها، لذلك كان لا بد من وسيلة للتخلص من هذه الآفات الضارة بشكل سريع وآمن على الإنسان والبيئة، استناداً إلى أفضل البرامج التدريبية التي يخصصها المركز لموظفيه وكوادره الفنية.