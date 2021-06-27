«أقدر» يستعرض جهود الإمارات في مكافحة المخدرات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم برنامج خليفة للتمكين - أقدر جلسة لصالون «أقدر» الثقافي بعنوان «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» لتسليط الضوء على جهود دولة الإمارات في مكافحة المخدرات بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لعام 2021 بمشاركة مختصين وأكاديميين في مجالات الوقاية من آفة المخدرات.

وشاركت في الجلسة الشيخة خلود القاسمي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة في وزارة التربية والتعليم والدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل والدكتورة ليلى الهياس -المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الرصد والابتكار في دائرة تنمية المجتمع وأدار الحوار العميد الدكتور أحمد علي الخزيمي رئيس قسم الشؤون القانونية في القيادة العامة لشرطة الفجيرة. وقالت الشيخة خلود القاسمي وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تبرز أهمية مشاركة الأفراد والمنظمات المختلفة في الدولة في تعزيز الوعي بالمشاكل المجتمعية والصحية التي تسببها المواد المخدرة. مشيرةً إلى أن الوزارة قد أطلقت سلسلة من البرامج التوعوية التي تستهدف أعضاء الهيئات الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور والطلبة بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدة شركاء آخرين بهدف التعريف بآفة المخدرات وتفعيل دور المدارس وأفراد الأسرة في الوقاية من المواد المخدرة وتشكيل خط الدفاع الأول للقضاء على هذه الآفة. وأشارت إلى الجهود المشتركة مع وزارة الداخلية في إطلاق دليل الوقاية من المخدرات في البيئة المدرسية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني للوقاية من المخدرات «سراج»، ومجلس مكافحة المخدرات، ومجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، بهدف الوصول إلى بيئة مدرسية آمنة خالية من المخدرات. وأشارت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرصد والابتكار الاجتماعي بدائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، إلى الدور المحوري والرئيسي الذي تقوم به الأسرة في وقاية أبنائها من خطر تعاطي المخدرات. وصرح العميد الدكتور أحمد علي الخزيمي ممثل وزارة الداخلية في اجتماعات الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات: إن اليوم العالمي للمخدرات يعد من المناسبات المهمة التي نركز فيها الضوء على الجهود الدولية والإقليمية والوطنية في مكافحة آفة المخدرات، ولا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة بكافة مؤسساتها وبتعاونها الدولي المميز عن أي جهد في سبيل مكافحة هذه الآفة التي تؤرق المجتمع الدولي. من جانبه قال الدكتور علي المرزوقي مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز الوطني للتأهيل: أولت قيادة دولة الإمارات هذا الموضوع أولوية قصوى حيث تعمل أجهزة مكافحة المخدرات جنباً إلى جنب مع الجهات العلاجية للحد من انتشار هذه الآفة بين أفراد المجتمع. وقد تم الإشادة بجهود الدولة في هذه المجال في العديد من المحافل الدولية.

الوثيقة الوطنية

قال المقدم سلطان الكتبي نائب المنسق العام لبرنامج خليفة للتمكين «أقدر»: «نحرص في برنامج خليفة للتمكين «أقدر» على تفعيل استراتيجية الوثيقة الوطنية، والتي تتضمن محور الوقاية من الجريمة، ومنها آفة المخدرات لتمكين كافة فئات المجتمع، ومنها جهود التوعية وتأهيل المتعافين من مرض الإدمان، وقد دعم «أقدر» مبادرة مركز إرادة للعلاج والتأهيل في دبي بإطلاق «مبادرة مسموح» لدعم المتعافين، وذلك التزاماً بدور برنامج خليفة للتمكين الوطني كخط دفاع في حماية المجتمع.