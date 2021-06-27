شرطة الشارقة تطلق «سفراء التوعية»

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة مسابقة «سفراء التوعية» التي تترجم من خلالها رؤيتها في حماية الأجيال الناشئة من آفة المخدرات والمؤثرات العقلية، تهدف إلى تعزيز مفهوم المواطنة الإيجابية والمساهمة الوطنية لنشر التوعية عن أضرار المخدرات، وبناء منصة تتيح الفرصة لأفراد المجتمع للمشاركة في درء مخاطر هذه الآفة.

وأكد المقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، إيمان القيادة بدور فئات المجتمع المختلفة، في دعم منظومة العمل الأمني وتكاملها ومساهمتها الفاعلة في نشر مفاهيم السلوك الإيجابي، بما يعزز جودة حياة المجتمع، نظراً لخطورة المخدرات وما تسببه من أضرار على كافة الصعد الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، منوهاً بدور القيادة الضليع في محاربة تلك الآفة، وتسخير كافة إمكاناتها لتحقيق هذا الهدف.

وأشار إلى أن مسابقة «سفراء التوعية» في نسختها الأولى لعام 2021، تأتي تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، الذي يصادف السادس والعشرين من شهر يونيو من كل عام، لبناء منصة تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في مكافحة تلك الآفة من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، في مجال التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة، بمحتوى وأشكال جديدة تسهم في نشر الوعي المجتمعي لمحاربتها، والمساهمة الإيجابية في تحصين الأبناء والشباب من هذا الخطر القاتل الذي يهدد مستقبل الوطن.

وأوضح المقدم العسم أن المشاركة بالمسابقة متاحة للطلاب والطالبات بجميع المراحل بكافة المؤسسات التعليمية، والعاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وجميع المواطنين والمقيمين بالدولة، خلال فترة من 26 يونيو الجاري وحتى 26 أغسطس القادم، وقد تم رصد جوائز للفائزين الأوائل في فئتين، وتبلغ قيمة الجوائز 10 آلاف درهم للفائزين بالمركز الأول، و5 آلاف درهم لأصحاب المركز الثاني، و2500 درهم للحاصلين على المركز الثالث.