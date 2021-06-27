وفد «الطوارئ والأزمات» يزور شرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

استقبل اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي رئيس فريق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلّي برأس الخيمة - قائد عام شرطة رأس الخيمة، سيف الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث، بحضور فلاح الحرش مدير مركز رأس الخيمة بالهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات والكوارث. هدف اللقاء الاطلاع على مستجدات العمل بمستشفى الشيخ محمد بن زايد التخصصي برأس الخيمة، واستطلاع نتائج ومؤشرات سير الوضع الصحي العام للجائحة، والاطلاع على التقارير والإحصائيات الصحية بالمستشفى الميداني، ومناقشة آخر المستجدات والبروتوكولات الوطنية في مكافحة فيروس كوفيد – 19 على مستوى الإمارة، كما تم تحديد مجموعة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار للتعافي من الجائحة.

وأشاد اللواء علي بن علوان، بالجهود المثمرة التي تبذلها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والبروتوكولات الوطنية المتبعة في سبيل التصدي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد– 19، وتحقيق الوصول إلى مجتمع آمن متعاف تماماً من هذه الجائحة دون أمراض أو خسائر في الأرواح.

في ختام اللقاء، أكد سيف الشامسي، أهمية تضافر الجهود والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية والمدنية المعنية لمواجهة الجائحة، والحرص على تعزيز سرعة الاستجابة عبر إيجاد الحلول المناسبة تحقيقاً لأمن واستقرار المجتمع، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة من كافة الجهات المشاركة بأعمال الفريق المحلي برأس الخيمة، في الاهتمام والمتابعة والمحافظة على مستوى الجاهزية والاستعداد للتصدي لكافة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة رأس الخيمة.