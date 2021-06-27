40 موظفاً في تدريب شرطة عجمان

عجمان (الاتحاد)

شهد العميد مبارك خلفان الرزي، مدير عام الموارد والخدمات المساندة بشرطة عجمان، تخريج 40 موظفاً، اجتازوا خلال أسبوعين برنامجاً تدريبياً شاملاً في منهجية «6 سيجما» بمستويات الحزام الأصفر والأخضر، والتي نفذتها إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء، قدمها الخبير الدكتور موسى عريقات مدير مركز 6 سيجما بالوكالة في الإدارة العامة للتميز والريادة بشرطة دبي.

وقال العميد علي عبيد الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بشرطة عجمان، إن البرنامج التدريبي استهدف نخبة من الموظفين من فئات وظيفية مختلفة من مختلف الإدارات في الشرطة، بهدف تدريبهم على المشاريع التحسينية وإكسابهم المعرفة والمهارات اللازمة في عمليات التطوير والتحسين المستمر على مستوى شرطة عجمان.