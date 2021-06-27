نورة النيادي تفوز بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم

دينا جوني (دبي)

فازت المعلمة الإماراتية نورة عبدالله النيادي من مدرسة محمد بن خالد في العين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم بدورتها الثالثة التي عقدت بعد ظهر اليوم في متحف اللوفر في أبوظبي. كما فاز من السعودية المعلم أحمد حسين المالكي من مدرسة الحجفة الابتدائية للبنين.

وقد أعلنت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم عن أسماء الفائزين في دورتها الثالثة خلال الحفل الختامي الذي تمّ تنظيمه افتراضياً في متحف اللوفر أبوظبي، بحضور معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم المشرف العام للجائزة، وعدد من أعضاء لجان الجائزة.

وقال معالي الحمادي في تغريدة له على تويتر إنه تمّ الإعلان عن الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم بالرغم من الوضع الصحي الطارئ بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد التي كانت مفتاح النجاح والاستمرارية للجائزة، لكي تسمو بالمعلم، وتظل منصة معرفية داعمة له ليواصل حصد الإنجازات وبناء أجيال المستقبل المعرفية.

وقال معاليه العطاء التربوي والإبداع والإلهام مقياس التميز في الجائزة. ونحن ماضون نحو بناء تعليم عصري في عالمنا العربي يكون المعلم أساسه ومحور التغيير فيه نحو الأفضل. وأضاف إن المعلم سيظل حجر الارتكاز في بناء أجيال المستقبل التي تنهض وتسمو بعلمه ومعرفته، وستظل الجائزة رافداً للمتميزين والملهمين من المعلمين.