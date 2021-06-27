"الصحة": تقديم 30,516 جرعة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم 30,516 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك، يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 15,073,743 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 152.41 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد-19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.