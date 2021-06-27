خولة السويدي: مركز فاطمة بنت مبارك يرسخ دعم الدولة للمرأة في جميع القطاعات

أكدت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي أن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" بتدشين مركز "فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأمن" يأتي في سياق ترسيخ دور الدولة في دعم وتكثيف مشاركة المرأة في جميع القطاعات وإعداد القيادات النسائية خاصة في قطاعي السّلام والأمن وبلورة لإسهام المرأة في هذين الشأنين والذي يتم بالتعاون بين الاتحاد النسائي العام مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، في تصريح لها بهذه المناسبة : " إن هذا التوجيه يأتي ضمن سلسلة الإنجازات المتواترة في شأن المرأة بدولتنا الحبيبة وبرؤية وحُسن تخطيط ورويَّة من لَدُن القيادة الرّشيدة وبمتابعة وتوجيه من قِبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك حيث توالى إنشاء صروح شامخة عزّزت مكانة المرأة وفتحت أبواباً لاقتداح زند المواهب وتنمية العزائم المتحلّية بنور الفضائل وغرس المثل الأخلاقية ولم تقتصر أنشطتها الخيّرة ومساعيها الحميدة عَلى بلادنا فحسب بل تخطت الحدود الإقليميّة والوطن العربي إلى مواقع شتّى من العالم في جهود خيّرة تفاعليّة هادفة ".

وأضافت أن مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسلام والأَمن سيأخذ مكانه في مبنى الاتحاد النسائي العام بمنهاج يقوم على عقد دورات تدريبيّة داخل الدولة وخارجها بآليّة التعليم المباشر في كافّة الشؤون التي تهمّ المرأة وما يستتبع ذلك من التنمية الثقافية وتبادل أنماط المعرفة والتعلّم الذاتي الافتراضي وفتح باب الاطلاع على الثقافات والمعلومات بأسلوب فوريّ وسريع وفعال.

وقالت: "بهذه الصروح ومنجزاتها وعلوّ الهمم وصِدق المقاصد ووضوح الغايات زانت هذه الخطوة مسيرة سموّها أريحيّة البذْلِ والعَطاء في معارج العِلم والتربية والموروث الثقافي والبِرّ والإحسان والإغاثة".

وأضافت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في ختام تصريحها: "وبمناسبة تدشينِ مركز فاطمة بنت مبارك للمرأة والسّلام والأمن نستذكر جهود مؤسّس دولتِنا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه" الّذي أَرسى قواعدَها وعزّزَ مكانتَها وموقِعَها في المحافلِ كافةً ، داعين الله تعَالى أن يأخد بأيدي قادتِنا الميامين في العهدِ الزّاهر وبنهجهم القويم وسعيهِم الدّؤوبِ للمزيدِ من الإنجازاتِ في كافّةِ المجالات "









