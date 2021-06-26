شرطة رأس الخيمة تنظم محاضرة

رأس الخيمة (الاتحاد)

نظمت إدارة مكافحة المخدرات بشرطة رأس الخيمة محاضرة توعية افتراضية مباشرة عبر حسابها الرسمي الاجتماعي «إنستغرام»، قدّمها الرائد عبد الناصر الشيراوي رئيس قسم عمليات مكافحة المخدرات - خبير ومحاضر معتمد في وزارة الداخلية. جاءت المحاضرة بعنوان «أضرار المخدرات»، بحضور عددٍ كبير من منتسبي القيادة وأفراد المجتمع، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار «ملتزمون يا وطن... المخدرات آفة».

اشتملت المحاضرة على عددٍ من المحاور الرئيسية المهمة، حيث استعرض خلالها أسباب تعاطي المخدرات وأضرارها، متناولاً أكثر أنواع المخدرات انتشاراً، وتطرق إلى بعض الجوانب القانونية في جرائم المخدرات وكيفية التعرف على المتعاطي، وذكر أن نجاح خطط وبرامج مكافحة هذه الآفة يعتمد على تعاون الجمهور والوعي بمخاطر المخدرات على الشباب، باعتبارهم القوة الفاعلة والمنتجة في مسيرة التنمية والتطوير، وأكد أهمية دور الأسرة والمجتمع في توفير الوقاية ودعم التماسك الداخلي لدى الفئات المعرضة لخطر الإدمان.