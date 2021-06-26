رسالة من شرطة أبوظبي بلغات عدة: «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة»

أبوظبي (الاتحاد)

وجّه عدد من منتسبي شرطة أبوظبي، رسالة إلى المجتمع تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» بلغات عدة شملت: العربية والفرنسية والصينية واليابانية والروسية والأردو، تزامناً مع «اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها» الذي يصادف 26 يونيو.

وتأتي الرسالة الشبابية إلى زملائهم من شباب وأجيال الوطن من مواطنين ومقيمين للتحذير من مخاطر هذه الآفة المدمرة، واحتوت الرسالة على مضامين مهمة، ركزت على أبرز مسببات تعاطي المخدرات، محذرة من أن النتائج السلبية للتفكك الأسري والخلاف بين الزوجين والدلال الزائد ومصاحبة رفقاء السوء، باعتبار ذلك من أكثر الأسباب التي تدفع الشباب والمراهقين إلى الوقوع في فخ الإدمان.

وأكد ضباط شرطة أبوظبي أن الأسرة «وطن» ينبغي المحافظة على ارتباطها وتماسكها للوقاية من المخدرات، وحثوا على تجنب رفقاء السوء وتنبيه الأبناء من التقليد والفضول.

وشددت الرسالة على أهمية الحفاظ على كيان الأسرة ورقابة الأبناء ودور الآباء في الرعاية والاهتمام عبر وجود كل أب أو ولي أمر مع أسرته في مختلف الظروف، واختتمت بمضمون هادف «كن مع أسرتك.. يكونوا بخير».