انطلاق «دبي العالمي لطب الأسنان»

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس فعاليات «ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان» «DWDM»، والتي تستمر حتى 28 يونيو في فندق نوفوتيل. ويتضمن الملتقى هذا العام ورش عمل تسلط الضوء على مختلف الموضوعات الملحّة في مجال طب الأسنان وزراعتها وترميمها وتجميلها وأحدث الوسائل والتقنيات المستخدمة لعلاج مشاكل الأسنان.

ويستقطب ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان «DWDM»، والذي يسبق فعاليات مؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي 2021»، العديد من المشاركين من داخل الدولة وخارجها، وتركز الأجندة العلمية للملتقى على عدد كبير من الموضوعات الهامة ومنها إعادة تأهيل الفكين، وزراعة العظم، وإتقان ترميم الأسنان، وغيرها من المواضيع التي تصب في اهتمام أطباء الأسنان والمختصين في المجال.

ويستمر «ملتقى دبي العالمي لطب الأسنان» «DWDM» على مدار ثلاثة أيام متتالية، وينظم من قبل مؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض- عضو في اندكس القابضة. ويحظى المشاركون في الملتقى بفرصة الحصول على ساعات التعليم المستمر المعتمدة من قبل هيئة الصحة بدبي ومؤسسة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض كمؤسسة مانحة للساعات المعتمدة في التعليم الطبي المستمر معترف بها من قبل جمعية أطباء الأسنان الأميركية.

«إيدك دبي»

كما يعقد «مؤتمر إيدك العالمي لجراحة الفم والوجه والفكين» في الفترة ما بين 30 يونيو وحتى 1 يوليو، بمشاركة أبرز المتحدثين ممن سيخوضون بنقاشات حول مواضيع ملحّة ومنها التشوهات الخلقية للوجه، والجراحة التجميلية لمنتصف الوجه، وصدمات الوجه، وإعادة بناء الوجه، وغيرها الكثير.

وتقام هذه الفعاليات والدورات التخصصية كجزء من البرنامج التعليمي لمؤتمر الإمارات الدولي لطب الأسنان ومعرض طب الأسنان العربي «إيدك دبي»، وهو الحدث الأكبر في مجال طب الأسنان في المنطقة، والذي سينطلق في 29 يونيو، ويستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. هذا وستضم أجندة المؤتمر لهذا العام 173 جلسة علمية ومشاركة 75 متحدثاً وخبيراً من حول العالم، ويشهد المعرض مشاركة 3.000 شركة عالمية وأكثر من 4.000 علامة تجارية عالمية ممن سيعرضون آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في مجال طب الأسنان والمعدات الطبية والأدوات الاحترافية.